Двое рабочих пострадали из-за «взбесившегося» лифта в ЦУМе на севере Москвы

Двое рабочих пострадали в результате неисправности технического лифта в одном из торговых центров на севере столицы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в воскресенье утром в 6-этажном здании торгового дома «ЦУМ» в столичном районе Коптево. Двое рабочих ехали в лифте, в какой-то момент кабина начала скакать по шахте, а затем зависла между 5 и 6 этажами.

Прибывшие на место спасатели достали мужчин из кабины лифта. Пострадавших передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее мужчина погиб при падении лифта с 15-го этажа в столичной поликлинике. Здание медучреждения находится на ремонте, поэтому пациентов внутри не было.