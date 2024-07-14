Двое рабочих пострадали из-за «взбесившегося» лифта в ЦУМе на севере Москвы
МК: в Москве рабочие пострадали из-за неисправности лифта в ТД «ЦУМ»
Двое рабочих пострадали в результате неисправности технического лифта в одном из торговых центров на севере столицы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в воскресенье утром в 6-этажном здании торгового дома «ЦУМ» в столичном районе Коптево. Двое рабочих ехали в лифте, в какой-то момент кабина начала скакать по шахте, а затем зависла между 5 и 6 этажами.
Прибывшие на место спасатели достали мужчин из кабины лифта. Пострадавших передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи.
Ранее мужчина погиб при падении лифта с 15-го этажа в столичной поликлинике. Здание медучреждения находится на ремонте, поэтому пациентов внутри не было.