Рабочие чаты помогли сотрудникам квестов эвакуировать клиентов из Электрозавода

Один из актеров квестов по имени Любомир рассказал, что рабочие чаты помогли сотрудникам быстро сориентироваться, оповестить клиентов о пожаре и спокойно вывести людей на улицу из горящего здания Электрозавода, сообщает SHOT .

«Кто-то не знал о пожаре, потому что не слышал. Мы заходили, спокойно говорили: "Без паники, берем вещи и спокойно быстро выходим". С тем условием, что у нас есть квестовые чаты, мы спокойно спрашивали, все ли вышли. Как только кто-то писал, что кто-то где-то заперся, мы передавали информацию пожарным. Потом этих людей уже видели на улице», — сказал Любомир.

По словам актера квестов, он вместе с другими коллегами вывел на улицу порядка 50 человек. Когда пожарным потребовалась помощь в ориентировании внутри здания, актеры вместе с ними заходили в здание и показывали, куда и как быстро пройти.

Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода достигла 800 квадратных метров. 120 человек сами успели эвакуироваться в первые минуты происшествия.

В Сети появились кадры изнутри здания. На них видно, что мужчина взял на себя инициативу и помогает эвакуироваться группе девочек, которые кашляли и плакали.