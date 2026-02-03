Пытался защититься: подросток откусил педофилу кусок языка в Москве

Все произошло летом 2024 года, когда 16-летний уроженец Вороженской области приехал в столицу на музыкальный фестиваль. Юноше понравилось в Москве, он решил здесь задержаться на пару дней. Все это время парень фактически бомжевал.

Вскоре он познакомился с 29-летним уроженцем Кыргызстана. Иностранец предложил парню попробовать наркотики. Подросток поддался его влиянию и после употребления запрещенного вещества перестал осознавать, что происходит. Мигрант воспользовался его состоянием и изнасиловал юношу.

Подросток во время нападения сопротивлялся — даже откусил педофилу язык, но мужчина оказался сильнее. Мигрант со злости едва не задушил подростка, но опомнился лишь в последний момент, когда жертва потеряла сознание. После этого нападавший сбежал, забрав рюкзак парня и сняв два серебряных кольца с его руки.

В тот же день педофил был задержан. На него возбудили уголовное дело за покушение на убийство, насильственные действия сексуального характера, мужеложство* и склонение к употреблению наркотических веществ. Нападавший получил 19 лет лишения свободы.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

