Мать не возражала: инвалид-колясочник насиловал падчерицу в Подмосковье
Фото - © Unsplash.com
В Подмосковье инвалид-колясочник неоднократно насиловал свою падчерицу, снимая все на камеру. Мать ребенка не возражала и помогала сожителю снимать порнографию, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина, будучи инвалидом 1 группы, на протяжении многих лет совершал насилие в отношении падчерицы. Началось все в августе 2013 года. Он снимал все на камеру, в этом ему помогала мать ребенка.
Женщина убеждала дочь не сопротивляться. Также она просила не рассказывать о случившемся.
Взрослые создавали и распространяли порнографические материалы с участием жертвы с 2019 по 2024 года. Видео они продавали.
Было возбуждено уголовное дело. Обоих задержали. Их приговорили к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Между тем в Магнитогорске будут судить серийного педофила, который на протяжении нескольких лет насиловал детей. Всего пострадавших 12, на момент совершения преступления им было от 7 до 13 лет.
