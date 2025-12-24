Искали 12 лет: в Магнитогорске поймали извращенца-педофила

В Магнитогорске задержали педофила, который снимал свои домогательства на камеру

В Магнитогорске будут судить серийного педофила, который на протяжении нескольких лет совершал насильственные действия в отношении детей. Его не могли поймать 12 лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении 13 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

По данным следствия, обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Магнитогорске в период с апреля 2012 года по август 2019 года. Всего пострадавших 12, на момент совершения преступления им было от 7 до 13 лет. Известно, что мужчина снимал свои домогательства на камеру.

Пострадавшие обращались в полицию, но преступления долгие годы оставались нераскрытыми, несмотря на расследование. Некоторые жертвы запомнили только часть номера автомобиля преступника, поэтому подозреваемого не удавалось найти.

В октябре прошлого года очередное противоправное действие было совершено в отношении 13-летней девочки. Педофил переписывался с ней, а в ходе диалога совершал действия против половой свободы малолетней. В результате фигуранта удалось вычислить по номеру телефона.

В ходе дальнейшей проверки была установлена его причастность к другим подобным случаям. Каждый из 12 потерпевших опознал преступника в лицо. Мужчину будут судить.

