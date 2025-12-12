В Петербурге двое педофилов насиловали девочек в сауне и продавали наркотики

Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор двум местным жителям, которых признали виновными в сексуальных связях с несовершеннолетними и продаже наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в прошлом году в одной из саун Ленобласти Феликс Ж. и Даниил М. изнасиловали и совершали развратные действия без применения насилия в отношении трех несовершеннолетних девочек. Затем одну из пострадавших школьниц изнасиловали группой лиц.

Помимо этого, мужчины продали двум несовершеннолетним девочкам мефедрон у станции метро «Приморская».

Правоохранительные органы задержали подозреваемых. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям 135 УК РФ («Развратные действия»), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и ст 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Им предъявлено обвинение.

Суд признал Феликса Ж. и Даниила М. виновными, приговорив к 13 годам колонии строгого режима и 12,5 годам колонии строгого режима соответственно. Кроме того, в счет возмещения морального вреда с Феликса Ж. суд взыскал 2 млн рублей, с Даниила М. — 1,55 млн рублей.

