Против стрелявших в Санкт-Петербурге мигрантов возбудили уголовное дело

сегодня в 23:59

СК возбудил уголовное дело против мигрантов с оружием в Санкт-Петербурге

Следком по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту стрельбы в городе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что стрельбу устроили предположительно из пневматического оружия из-за конкуренции в сфере такси.

Ранее сообщалось о задержании трех мигрантов таксистов, устроивших перестрелку в Санкт-Петербурге.