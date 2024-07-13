Разборку в Санкт-Петербурге устроили мигранты-таксисты
Полиция задержала стрелявших мигрантов-таксистов в Санкт-Петербурге
Полиция задержала стрелявших друг в друга мигрантов-таксистов в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее неизвестные открыли огонь после словесной перепалки на Комендантской.
Очевидцы утверждали, что участники разборки использовали автоматическое оружие.