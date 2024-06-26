«Просим прощения за подлый теракт»: родные боевиков Омаровых извинились на камеру

Шестерых сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали. Они получили от 2 до 13 дней ареста по административной статье о мелком хулиганстве, сообщает Baza .

Братьев Омаровых отправили под арест Советский и Кировский районные суды. 24 июня арестовали и отца семейства. Он также проходит по статье о мелком хулиганстве.

В Сети появилось видео, на котором арестованные просят прощения у дагестанцев. Один из братьев признался, что семья Омаровых скорбит о погибших в теракте.

«Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — заявил мужчина.

Осман Омаров — один из боевиков, который участвовал в нападении на синагогу и церковь. Он открыл огонь в сторону полицейских в Махачкале. Омарова ликвидировали при задержании.

Также в атаке на синагогу и церковь участвовал другой сын экс-чиновника Адиль, а еще его племянник. Они атаковали здание с помощью автоматов. Затем в синагоге вспыхнул пожар. В теракте погиб 21 человек, 50 пострадали.