Прокуратура показала фотографии квартиры после взрыва гранаты в Лобне

Лобненская прокуратура опубликовала фотографии квартиры, где произошел взрыв гранаты. В результате происшествия пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду около 11:00 в квартире многоэтажки на 1-м этаже произошел взрыв. В результате ЧП пострадал 41-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.

На месте происшествия работают спецслужбы.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проверки по факту взрыва в многоквартирном доме.