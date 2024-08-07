Стала известна личность пострадавшего при взрыве в подмосковной квартире

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SHOT: 41-летний фанат «Спартака» пострадал при взрыве гранаты в квартире в Лобне

Пострадавшим при взрыве гранаты в квартире многоквартирного дома в городском округе Лобня оказался 41-летний фанат столичного «Спартака» Александр К., сообщает SHOT .

​В результате взрыва у пострадавшего пробита гортань и оторвана одна рука. В настоящее время медики пытаются спасти вторую руку мужчины.

В последнее время Александр работал курьером. Это не была попытка суицида.

В среду утром в Лобне произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажки, расположенной на первом этаже. В результате ЧП пострадал 1 человек. Выяснилось, что граната сдетонировала в руках мужчины при разборе вещей в квартире.