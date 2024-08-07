сегодня в 12:23

Mash: граната сдетонировала в руках жителя Лобни при разборе вещей в квартире

Граната сдетонировала в руках жителя городского округа Лобня во время разбора в квартире вещей от предыдущего владельца, сообщает Mash .

В среду днем на первом этаже жилого дома в Лобне произошел взрыв. В результате ЧП пострадал один человек, мужчине оторвало кисть руки.

Пострадавший нашел гранату, когда разбирал вещи, оставшиеся в квартире от предыдущего собственника. Найденная в них граната сдетонировала в руках мужчины.

После взрыва очевидцы вытащили мужчину на улицу, оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.