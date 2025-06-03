Прокуратура озвучила подробности взрыва в Люберцах, покалечившего двух парней

В подмосковном горокруге Люберцы, предварительно, двое молодых мужчин пострадали из-за взрыва самодельной петарды. Парни утверждали, что хотели испытать пиротехнику в поле, но она раньше времени сдетонировала прямо в пакете, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, взрыв произошел поздним вечером 2 июня. К правоохранителям обратился житель поселка Томилино, сообщивший о громком хлопке за домом в микрорайоне Птицефабрика.

На место событий прибыли полицейские, которые обнаружили двух травмированных молодых людей. Парни пояснили, что собрали самодельную петарду и хотели испытать ее, но пиротехника взорвалась по пути на поле.

Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Ведется процессуальная проверка.

Изначально Mash и Baza сообщали, что двое парней в Люберцах могли покалечиться из-за того, что собирали самодельную взрывчатку. По данным каналов, пострадавшие — 19-летний и 23-летний товарищи. Они получили в том числе рваную рану и открытый перелом.