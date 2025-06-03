Могли собирать самодельную бомбу: появились подробности ЧП со взрывом в Люберцах

Двое парней, которые пострадали из-за взрыва в подмосковных Люберцах, предварительно, собирали самодельное взрывное устройство (СВУ), утверждает Baza . По данным канала, молодые люди могли заказать компоненты для бомбы на одном из онлайн-маркетплейсов.

Среди пострадавших — 19-летний Кирилл и 23-летний Дмитрий. Первый из-за взрыва получил повреждение связочного аппарата и рваную рану тыльной поверхности кисти, второй — открытый перелом предплечья, говорится в статье. Парней госпитализировали в травматологическое отделение.

Полиция Московской области пока не комментировала эту информацию.

Ранее о подрыве двух парней в поселке Томилино (городской округ Люберцы) сообщал Mash. По его данным, молодые люди могли найти у дома пакет, открыть его и подорваться. Канал так же не исключал версии, что пострадавшие, вероятно, собирали самодельную взрывчатку и решили ее протестировать.