В Подмосковье молодые парни подорвались при странных обстоятельствах

сегодня в 11:28

Mash: в Подмосковье два парня нашли пакет и подорвались

В подмосковном поселке Томилино двое молодых парней подорвались, когда открыли найденный у дома пакет, утверждает Mash . Пострадавших, 19-летнего Кирилла и 23-летнего Дмитрия, увезли в больницу с рваными ранами и открытыми переломами.

По данным издания, два товарища нашли на улице пакет и решили открыть его. В этот момент прогремел взрыв, покалечивший двух парней. Сейчас их уже госпитализировали.

«По одной из версий, они сделали самодельную взрывчатку и испытывали ее», — утверждает канал.

Полиция пока не комментировала эту информацию.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.