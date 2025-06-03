В Подмосковье молодые парни подорвались при странных обстоятельствах
Mash: в Подмосковье два парня нашли пакет и подорвались
Фото - © Охрана общественного порядка сотрудниками полиции в Москве/Медиасток.рф
В подмосковном поселке Томилино двое молодых парней подорвались, когда открыли найденный у дома пакет, утверждает Mash. Пострадавших, 19-летнего Кирилла и 23-летнего Дмитрия, увезли в больницу с рваными ранами и открытыми переломами.
По данным издания, два товарища нашли на улице пакет и решили открыть его. В этот момент прогремел взрыв, покалечивший двух парней. Сейчас их уже госпитализировали.
«По одной из версий, они сделали самодельную взрывчатку и испытывали ее», — утверждает канал.
Полиция пока не комментировала эту информацию.
Прочие обстоятельства случившегося выясняются.