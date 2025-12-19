сегодня в 20:28

Прокуратура организовала проверку после отравления в пансионате Подмосковья

Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления, которое произошло в подмосковном пансионате для пожилых людей. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сообщения о массовом отравлении поступили 19 декабря. Пожилых людей из пансионата, находящегося в деревне Дроздово, госпитализировали.

Правоохранители дадут оценку действиям лиц, ответственным за питание в учреждении. Прокуратура взяла под контроль уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На данный момент известно о трех погибших в результате отравления. 15 человек доставили в больницу. На место происшествия выехала группа специалистов. В нее вошли следователи, криминалисты и сотрудники Роспотребнадзора.

