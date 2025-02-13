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Прокуратура контролирует установление обстоятельств нападения на храм в Климовске

Установление обстоятельств нападения на служительниц храма в подмосковном Климовске находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства в Telegram-канале .

По данным правоохранителей, инцидент произошел в четверг около 16:00. 34-летний житель Свердловской области в помещении храма священномученика Сергия Подольского, расположенного на ул. Симферопольская в Климовске, ударил двух служительниц церкви пластиковой трубой.

Также мужчина устроил внутри дебош, повредив иконы, и забрал деньги из ящика для пожертвования. После этого он скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого. Ранее стало известно, что задержанный уже был судим по статье об угрозе убийством.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Подольская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении дела.