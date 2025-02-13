Вооруженный мужчина напал на церковь в подмосковном Климовске

35-летний уроженец Свердловской области напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в Климовске, сообщает Mash .

Мужчина ворвался в храм, а затем стал угрожать работницам церковной лавки. Он сорвал с одной из них платок, а также забрал около 3 тыс. рублей из ящика с пожертвованиями.

После этого неадекват устроил дебош. Он разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Также мужчина схватил палку и избил ей служительниц церкви. В том числе мужчина бил женщин по голове, после чего скрылся. Все происходящее зафиксировали камеры.

Неадеквата задержали по горячим следам. Напавший на храм — 35-летний Олег Т. из Свердловской области. Ранее он уже был судим по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее вооруженный ножом мужчина ворвался в польско-украинский храм в Канаде. Он напал на священника.