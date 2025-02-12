Кинулся на пастора: мужчина с ножом ворвался в польско-украинский храм в Канаде

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Мужчина с ножом напал на польско-украинский храм в Канаде

Вооруженный ножом мужчина ворвался в польско-украинский храм в Канаде и напал на священника, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в городе Виннипеге. Неизвестный напал на храм Святого Духа.

Один из посетителей накинулся с ножом на пастора, 38-летний священник в этот момент читал молитву.

К счастью, пастору удалось избежать удара. Он не получил травм. Между тем нападавший воткнул нож в алтарь.

Мужчину задержали на месте. Предварительно, нападавший — 50-летний уроженец Польши, живущий в Канаде. Полиция выясняет обстоятельства и причины инцидента.

Ранее во Владивостоке мужчина угнал внедорожник и въехал на нем в храм, полицейскую машину и автобус. Нарушитель оказался бывшим следователем.