«Вы взяточники»: таранивший храм во Владивостоке оказался уволенным следователем

Мужчина, протаранивший храм, полицейскую машину и автобус во Владивостоке, оказался 37-летним бывшим следователем. Подозреваемый был возмущен требованием церкви ставить в храме только те свечи, которые куплены в самом учреждении. Нарушитель также обратился к чиновникам и дал им сутки на выезд из страны, сообщает Baza .

После тарана ворот церкви бывший следователь сделал фото из салона и опубликовал его на своем ресурсе в Сети. При задержании он признался, что был недоволен требованием церкви ставить только «их свечи» в храме.

Дебошир также «передал привет» чиновникам, обвинив их во взятках. Уволенный правоохранитель заявил, что дает власть имущим сутки для того, чтобы они покинули Россию.

В момент таранов автомобилист был полностью трезв — алкотестер показал 0 промилле.

По данным журналистов, мужчина таранил владивостокскую церковь и чужие машины на угнанном джипе Land Rover. В Сети также публиковались кадры произошедшего.