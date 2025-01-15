Видео: угнанный джип протаранил храм, автобус и машину полиции во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина угнал внедорожник и въехал на нем в храм, полицейскую машину и автобус. Лихача задержали, о наличии пострадавших неизвестно, сообщает Baza .

Автовладелец оставил свой Land Rover на улице Русской, после чего иномарку угнал 37-летний мужчина. После похищения он влетел на авто в церковь, после чего протаранил транспорт ГАИ и автобус.

В ходе столкновений иномарка получила видимые повреждения. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в подмосковном Солнечногорске произошла авария с участием автобусов. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.