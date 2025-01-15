Один человек погиб в ДТП с автобусами в Московской области

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в подмосковном Солнечногорске

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием автобусов в подмосковном Солнечногорске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, на 50-м километре трассы М-10 «Россия» сначала автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Затем водитель другого автобуса врезался в разбитые транспортные средства и сбил вышедших людей.

«В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Движение на месте аварии затруднено.