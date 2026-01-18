сегодня в 15:57

Прокуратура контролирует случай с падением глыбы льда на ребенка в Москве

В Москве прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о падении глыбы льда на детскую коляску, в которой находился ребенок. Происшествие случилось 17 января во 2-м Грайвороновском проезде.

Предварительно известно, что с крыши жилого комплекса на коляску с ребенком упала наледь. Момент происшествия попал на видео, которое выложил в соцсети случайный свидетель.

По словам очевидца, малыш не получил травм. Ребенка быстро вытащили из коляски и осмотрели.

В настоящее время Кузьминская межрайонная прокуратура выясняет все детали произошедшего. Дома в этом ЖК обслуживает коммерческая управляющая организация. Какое-либо решение будет принято в рамках действующего закона по итогам проверки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.