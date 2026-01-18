Ледяная глыба упала на малыша в Москве
Фото - © Александр Романов / Фотобанк Лори
В столице маленький ребенок едва не погиб, когда на него упала ледяная глыба, сообщает «Москва с огоньком».
Лед рухнул с высоты 20-го этажа. Глыба приземлилась прямо на коляску с ребенком.
Малыша быстро достали из коляски. Его осмотрели в соседней аптеке. Предварительно, ребенок не пострадал.
В Сети появились кадры с места происшествия. На видео показано, как люди извлекают малыша из коляски. Слышен детский плач. Вокруг лежит куча снега.
Ранее жители столицы показали в Сети огромные кучи снега, которые свозят на одну улицу. Масштабы сугробов поражают.
