Куда увозят весь снег Москвы: мега-сугробы обнаружены на одной из улиц

Жители столицы показали в Сети огромные кучи снега, которые свозят на одну улицу. Масштабы сугробов поражают, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

Очевидцы показали мега-сугроб, который огибает улицу. Его высота намного больше стоящего рядом забора. На кучу снега забираются люди, чтобы сделать фото, а дети устроили там горку для катания на санках.

«Весь снег, который был на Белорусской, Миусской — весь тут. Обалдеть! Просто вся улица перекрыта. Прикольно», — говорит девушка на видео.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снежный покров в столице приблизился к полуметровой отметке. На утро понедельника высота сугробов выросла на 6 см и достигла отметки в 43 см.

