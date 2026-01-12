Высота сугробов в Москве приближается к полуметровой отметке

Снежный покров в столице приблизился к полуметровой отметке. На утро понедельника высота сугробов выросла на 6 см и достигла отметки в 43 см, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Он отметил, что этот показатель самый высокий с начала зимы и более чем в 1,5 раза превышает климатическую норму дня. За воскресный день выпал 1 мм снега в перерасчете на воду, минувшая ночь добавила еще 5 мм.

В Тушине зафиксировано снега от 42 см, на Балчуге — до 45 см, в МГУ — до 49 см. В Новой Москве снега до 47 см.

Рекордные отметки высоты снежного покрова отмечены и в Подмосковье. Больше всего снега будет в Черустях — за день сугробы выросли на 2 см и достигли отметки в 52 см. Самые низкие сугробы в Дмитрове — 32 см. Снежный покров еще подрастет в ближайшие 2-3 дня, а потом на смену снегопадам придут морозы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Московской области выпало 20% от месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало на юге и востоке.

