Ученые: Старая Ладога появилась благодаря 3-метровым осетрам

Археозоологи завершили масштабное исследование костей животных из раскопок Земляного городища Старой Ладоги — древнейшего поселения Ленинградской области, основанного не позднее середины VIII века. Ученые обработали более 67 тысяч костей из культурного слоя, охватывающего тысячелетие — с VIII по XVII век, и реконструировали, как менялись экономика, питание и быт жителей, сообщает научно-познавательный канал «Наука» .

Раскопки в Старой Ладоге, стоявшей на перекрестке торговых путей, ведутся более полувека. Но раньше кости животных изучали выборочно. Теперь впервые исследована вся коллекция — и это дало принципиально новые данные.

В раннем Средневековье ключевую роль в жизни поселения играла рыболовля. Причем не как подспорье к мясу, а как основа хозяйства.

«Рыба не просто дополняла рацион, а становилась основой хозяйства, торговли и питания», — отметил младший научный сотрудник ИИМК РАН Наталья Григорьева, работавшая вместе с археозоологами УрО РАН Ольгой Бачурой и Татьяной Лобановой.

Доля рыбных костей в самых древних слоях достигала 63–83% от всех остатков. Осетры составляли до 34%, другие костистые рыбы — до 51%. Объемы вылова явно превышали нужды самого поселения. Рыбу разделывали, солили, вялили, замораживали — и отправляли на продажу.

Начиная с середины IX века картина меняется. Доля рыбы в остатках сокращается, а на первый план выходит придомовое животноводство. К X веку археологи фиксируют рост числа свиней, молочных коров, овец и лошадей — классический набор для средневекового города.

В XII веке количество костей в слоях резко падает. Причина не в упадке, а в смене топографии. Примерно в 1153 году рядом с раскопками построили каменную церковь Святого Климента. Места для содержания скота и сброса отходов переместились — и это сразу отразилось на археологических остатках.

Охотничьей добычи в коллекции очень мало, что подтверждает городской, а не аграрный характер Ладоги. Гипотеза о том, что древнейшее поселение Ленобласти развивалось как торгово-ремесленный центр, получила веское подтверждение. Экономика Ладоги строилась не на пашне, а на рыбе и продуктах ремесленных мастерских.

