Месяцы реабилитации: упавшее ограждение повредило бедро малышке в Москве

Москвичка добивается выплаты денежной компенсации за ущерб и для восстановления здоровья маленькой дочери после операции, на девочку упало каменное ограждение, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Коммунарке мама гуляла вместе с 4-летней дочерью 9 мая около мемориала ВОВ. Девочка села на цепочку у ограждений, стоявших по периметру мемориала. Из-за этого один из каменных столбов упал на ребенка. Этот столб, по словам матери, не был прибит к земле. После происшествия пострадавшая стала жаловаться на сильную боль, поэтому родители сразу доставили ее в больницу.

Врачи клинического центра «Коммунарка» диагностировали у малышки перелом бедренной кости. Через несколько часов ей провели операцию.

«Дочь мучилась четыре часа до операции, ревела из-за ужасной боли, от обезболивающих теряла сознание», — поделилась мама.

Ребенка выписали из больницы 12 мая. Сейчас девочка перемещается только на коляске, на костыли не встает из-за боли. Ее маме на несколько месяцев придется отказаться от работы. Кроме того, предстоит продолжительный период реабилитации. Семья с учетом необходимых покупок (коляски, ортеза и другого) потратила десятки тысяч рублей, поэтому намерена добиваться компенсации за ущерб от местной администрации.

«Нам предстоит несколько месяцев реабилитации — один бассейн стоит 28 тыс. в неделю. Я не смогу из-за ухода за ребенком работать, это тоже приведет к существенной потере денег. Заниматься этим через суды у нас сейчас нет ни сил, ни времени, также это дополнительные траты на юриста», — пожаловалась женщина.

На сегодня ограждения, одно из которых упало на девочку, убраны. На их месте остались следы. А вот запись с камер наблюдения с моментом падения столба ограды, по словам мамы, семья получить не смогла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.