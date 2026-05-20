«Он как дедушка!»: котик-колясочник из луганского приюта взорвал Сеть

Луганский приют для бездомных животных «Помоги другу» поделился в социальных сетях видеозаписью о буднях кота-инвалида Тигра Ника. Животное на коляске привело в восторг пользователей.

На опубликованном видео уставший от долгой прогулки Тигр Ник решил присесть на коляске. Кот приспособился отдыхать прямо в своем транспорте. Он поднял коляску так, что принял сидячее положение, а лапы сложил на конструкцию.

«Вот так я отдыхаю, дорогие, уважаемые подписчики! Передаю всем привет! Всем благодарен за то, что вы сбросили мне денежки на новую коляску!» — говорит голос за кадром.

Подписчики пришли в восторг от видео с Тигром Ником. Они сравнили кота с дедушкой, который будто присел на лавочке, опираясь на свою трость.

Около года назад кот попал под колеса автомобиля, ему провели сложную операцию, однако ходить животное не может. Волонтеры приобрели для него коляску.

Теперь любимец приюта ежедневно гуляет во дворе с другими подопечными и живет полноценной жизнью. Его первый «транспорт» сломался, но подписчики настолько прониклись любовь к коту, что тут же заказали новый. Также у Тигра есть личный домик-лежанка, в которой он любит отдыхать.

