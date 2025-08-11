сегодня в 15:08

Прокуратура контролирует дело о гибели рабочего при ремонте лифта в Красногорске

Красногорская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования гибели 60-летнего мужчины, который сорвался вниз с высоты девятого этажа и погиб. Во время происшествия рабочий занимался ремонтом лифта в поселке Ильинское-Усово, сообщает прокуратура Московской области .

«Красногорская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Какое-либо решение будет принято по итогам проверки в рамках действующего в России законодательства.

Предварительно известно, что рабочий погиб при ремонте лифта в одном из домов на улице Заповедная еще 9 августа 2025 года. Ход проверки, которую организовали следователи, поставлен на контроль.