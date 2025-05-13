Проколотая острыми прутьями забора в Перми сбежала от пристававших к ней мужчин
По предварительным данным, с девушкой, которая погибла на заборе в Перми, пытались познакомиться мужчины. Якобы 18-летняя Надежда испугалась, захотела скрыться, но погибла, когда перелазила через забор, сообщает Baza.
Девушка с подругой отдыхала в баре «Пиво и мясо», когда с ней попытались познакомиться мужчины. С одним из них Надежда потанцевала, но испугалась, когда кавалеры решили познакомиться поближе.
По версии следствия, девушка захотела уйти. Но новые знакомые стояли у калитки, поэтому она пошла обходными путями — через роковой забор. Согласно данным судмедэкспертизы, в крови у Надежды нашли 5,8 промилле алкоголя, что очень странно, ведь доза более 5 промилле является смертельной.
Следов борьбы криминалисты не обнаружили, как и не подтвердилась и версия с изнасилованием. Следователи уже пообщались с одним из мужчин, которые знакомились с погибшей. На них могут возбудить уголовное дело.
В Перми нашли тело 18-летней девушки, насаженное на острые прутья забора в ночь на 11 мая возле бара в местном парке. Погибшая жила в деревне Мокино.
Ранее в Сети опубликовали кадры из ночного клуба в Перми, где незадолго до гибели отдыхала 18-летняя девушка. На видео показан клуб, танцующие люди, снято лицо погибшей.