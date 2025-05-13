Появилось видео из клуба, где была девушка, которую нашли насаженной на забор

В Сети опубликованы кадры из ночного клуба в Перми, где незадолго до гибели отдыхала 18-летняя девушка, которую позже нашли мертвой на заборе, сообщает Ura.ru .

Труп девушки обнаружили 11 мая в микрорайоне Закамск в Перми. Предварительно, погибшая отдыхала с приятельницей в одном из баров. Подруга покинула заведение до трагедии. Работники рассказали, что девушки были сильно пьяны. Полиция считает, что погибшая сама напоролась на штырь.

На видео показан клуб, танцующие люди, снято лицо девушки.

«Надя в этом баре была впервые, она всегда говорила, куда и когда идет. А вот ее подруга была в заведении не в первый раз», — поделилась одна из сестер погибшей.

По ее словам, подруга ее сестры часто постила из этого бара «кружочки» в соцсеть, делала фотографии, как обнимается с иностранцами.