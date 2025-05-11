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В Перми нашли тело 18-летней девушки, насаженное на острые прутья забора

В Перми нашли тело 18-летней девушки, насаженное на острые прутья забора в ночь на 11 мая возле бара в местном парке. Погибшая жила в деревне Мокино, сообщает Ura со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Труп обнаружили в микрорайоне Закамск в Перми. По предварительной информации, погибшая отдыхала с приятельницей в одном из местных баров. Подруга покинула развлекательное заведение до случившегося.

У погибшей есть молодой человек. Он проходит службу в ВС РФ.

В полиции не увидели в случившемся криминальной составляющей. Скорее всего, произошел несчастный случай.