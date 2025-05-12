Полиция считает, что 18-летняя девушка в Перми сама напоролась на штырь

Полицейские считают, что девушка около клуба в Перми сама хотела перелезть через забор, потеряла равновесие и упала на штырь. Однако в Сети распространяют слухи о том, что ее изнасиловали, сообщает Baza .

Работники бара поделились с правоохранителями, что, когда они пришли в бар, там было всего семь человек. У погибшей с подругой стояла бутылка пива, они были сильно пьяны.

Девушка пошла в туалет, но обратно уже не вернулась. Приятельница некоторое время подождала девушку, поискала по бару, вызвала такси и уехала домой.

До этого некоторые СМИ писали, что якобы погибшую похитили незнакомцы-мигранты. Они, как сообщалось, «надругались над ней», после чего повесили на заборе. Но полицейские уверены, что девушка погибла из-за несчастного случая.

11 мая в Перми нашли труп 18-летней девушки. Ее тело было насажено на острые прутья забора в ночь на 11 мая возле бара в местном парке. У девушки был молодой человек, он служит в армии.