Производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу смерти детей под Красноярском

Также продукцию компании «Сибиар» отправят на химическую экспертизу, чтобы проверить на предмет безвредности для здоровья людей и животных. Речь идет о дихлофосе и других средствах производителя. Это антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых и т. д.

Отмечается, что в характеристиках дихлофоса «Варан», предназначенного для уничтожения насекомых в помещениях, указано, что средство безвредно для животных.

В прошлом году выручка компании «Сибиар» составила 1,5 млрд рублей.

Семья их Красноярского края поужинала пельменями и курицей 20 сентября, а затем оказалась в больнице с отравлением. В результате четыре ребенка погибли. Изначально следователи считали, что они отравились мясом.

Затем было установлено, что семья, где погибли четыре ребенка, предварительно, могла отравиться из-за дихлофоса. В их организм попали компоненты инсектицидного средства.

Отец семейства признался, что распылил средство от насекомых «Варан» в доме, при этом плохо проветрил все помещения. Его могут привлечь за убийство по неосторожности.