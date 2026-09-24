Профессор Финуниверситета Толкачев призвал менять летние шины при +7 градусах

«Главный ориентир для смены летней резины на зимнюю — среднесуточная температура +7 градусов.» — пояснил Толкачев.

По словам профессора, на холоде летние шины теряют эластичность. Сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается даже на сухом асфальте. Зимние шины остаются мягкими при низких температурах.

Толкачев посоветовал проверять прогноз на 5–7 дней: если в течение недели ожидаются ночные заморозки около 0 градусов и ниже, пора менять шины. При этом шипы быстро стираются на сухом асфальте при плюсовой температуре. Шипованные шины он рекомендовал ставить, когда температура устойчиво приблизится к +5 градусам, но до первых устойчивых заморозков.

Профессор предупредил, что утренний лед может появиться на мостах, эстакадах и затененных участках дороги, даже если днем воздух прогревается до +10 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.