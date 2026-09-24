Профессор Финуниверситета Толкачев призвал менять летние шины при +7 градусах
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев назвал среднесуточную температуру +7 градусов ориентиром для смены летних шин на зимние, сообщает «ФедералПресс».
«Главный ориентир для смены летней резины на зимнюю — среднесуточная температура +7 градусов.» — пояснил Толкачев.
По словам профессора, на холоде летние шины теряют эластичность. Сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается даже на сухом асфальте. Зимние шины остаются мягкими при низких температурах.
Толкачев посоветовал проверять прогноз на 5–7 дней: если в течение недели ожидаются ночные заморозки около 0 градусов и ниже, пора менять шины. При этом шипы быстро стираются на сухом асфальте при плюсовой температуре. Шипованные шины он рекомендовал ставить, когда температура устойчиво приблизится к +5 градусам, но до первых устойчивых заморозков.
Профессор предупредил, что утренний лед может появиться на мостах, эстакадах и затененных участках дороги, даже если днем воздух прогревается до +10 градусов.
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