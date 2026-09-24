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11-летняя девочка пропала после отъезда в секту в Вологодской области

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Вологодской области объявило в розыск двух граждан в рамках исполнительных производств. Разыскивается гражданка Суворова Светлана Николаевна, 1971 года рождения, и гражданин Суворов Вячеслав Николаевич, 1971 года рождения. Вместе со взрослыми пропала 11-летняя девочка, которая может находиться в секте, об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте» .

Основанием для розыска стали исполнительные документы Кичменгско-Городецкого районного суда Вологодской области. Речь идет о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка — Суворовой Софии Вячеславовны, 2015 года рождения. Также имеется документ о передаче ребенка.

По данным ведомства, несовершеннолетняя может находиться с членами религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя». В настоящее время местонахождение девочки неизвестно.

Лиц, располагающих информацией о разыскиваемом ребенке, просят сообщить в дежурную часть УФССП России по Вологодской области по телефону: 8 (8172) 57-16-78. Также можно обратиться в отдел исполнительного розыска Управления по телефону: 8 (8172) 57-16-24.

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