В России началась вакцинация против гриппа: кому нужна прививка

Прививку от гриппа рекомендуют всем старше 6 месяцев при отсутствии противопоказаний. Она снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений, сообщает Общественное Телевидение России .

Особенно важно привиться детям, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе диабетом и болезнями сердца. Вакцинацию также рекомендуют врачам, учителям, работникам социальной сферы и торговли. Беременным лучше сделать прививку во втором или третьем триместре: антитела защитят ребенка в первые 6 месяцев жизни.

Бесплатно привиться можно в поликлинике по полису обязательного медицинского страхования. В крупных городах работают мобильные пункты, а детям делают прививки в школах и детсадах с письменного согласия родителей. Перед уколом врач измеряет температуру и проверяет противопоказания.

Прививку отложат при высокой температуре, повышенном давлении или обострении хронической болезни. Аллергия на яичный белок либо выраженная реакция на прежнюю прививку могут стать противопоказаниями. Покраснение и болезненность в месте укола, небольшая температура обычно проходят за 1-2 дня.

Иммунитет формируется за 2-3 недели и сохраняется около года, поэтому прививаться нужно ежегодно. Лучшее время — сентябрь и октябрь. Между прививками от гриппа и COVID-19 рекомендуют выдержать не менее двух недель. Вакцина не исключает заражения, но снижает риск тяжелой болезни и осложнений, включая пневмонию.

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