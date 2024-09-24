SHOT: возможной причиной отравления семьи из Красноярская стал дихлофос «Варан»

Предполагаемой причиной отравления семьи и гибели четверых детей в Красноярске стал дихлофос «Варан». Следы вещества, входящего в его состав, нашли в анализах пострадавших, сообщает SHOT .

Оказалось, что накануне трагедии глава семейства решил избавиться от мух с помощью дихлофоса. Он распылил его в комнатах и вместе с семьей покинул помещение. Через время, когда запаха не стало, они вернулись, проветрили квартиру.

Этого оказалось недостаточно, чтобы избавиться от вещества. Члены семьи легли спать, а к шести утра все потеряли сознание.

Изначально предполагалось, что семья в поселке Красная Сопка почувствовала себя плохо после семейного ужина пельменями и курицей. Сначала правоохранители «грешили» на купленный в магазине полуфабрикат, но он оказался ни при чем.

В итоге четверо детей скончались, медикам удалось спасти их родителей. Известно, что в момент отравления женщина была беременна. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.