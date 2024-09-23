Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

Четвертый ребенок скончался от отравления в Красноярском крае, сообщает RT со ссылкой на региональном СК.

В качестве приоритетной версии рассматривается попадание ядовитого вещества в еду при ее приготовлении дома. Партию пельменей в магазине раскупили, однако у других покупателей никаких симптомов отравления нет.

Отравление произошло 20 сентября вечером. Семья из Красноярского края в составе мужа, жены и четверых детей поужинала пельменями и курицей из магазина. В результате на следующий день умерли двое детей, шестилетняя девочка и 13-летний подросток.

Затем скончалась 11-летняя девочка. Также стало известно, что в момент отравления мать была беременна. Врачи борются за ее жизнь и малыша.