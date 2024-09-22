Перед отравлением в семье из Красноярского края ожидалось пополнение

Мама отравившихся насмерть курицей и пельменями детей из Красноярского края была беременна. Роды должны были пройти в ближайшие дни, сообщает SHOT .

На момент трагедии, которая произошла 20 сентября, жительница Красной Сопки была беременна. Она находилась на девятом месяце.

После отравления пельменями и курицей, женщина вместе с другими членами семьи находится в Красноярской больнице. Врачи борются за ее жизнь и малыша.

По словам соседей, отравившиеся были благополучной семьей. Оба родителя получали достойную зарплату — муж работал на элеваторе, а супруга — на ферме. Дети проявляли вежливость и учтивость.

В Следкоме по Красноярскому краю рассказывали, что в доме отравившихся нашли несколько предметов. Там были антибиотики для животных, отрава для борьбы с насекомыми и пестициды для удобрений.

Вечером 20 сентября муж, супруга и четыре ребенка в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет поужинали пельменями и курицей из местного магазина в Красной Сопке. На следующее утро их начало тошнить, пришлось вызвать скорую помощь.

Из-за отравления в больнице умерло три ребенка. Остальным членам семьи по-прежнему плохо. Возможная причина трагедии в том, что пельмени были изготовлены в домашних условиях, а не на фабрике.