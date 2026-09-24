Психолог Родина предложила 5 шагов для разделения обязанностей в браке

Клинический психолог и нейрофизиолог Анастасия Родина предложила парам учитывать не только домашние дела, но и нагрузку от их планирования.

Родина в эфире радио Sputnik посоветовала начать со списка всех задач, в том числе незаметных: записи к врачу, покупки подарков и контроля школьных оценок. Для каждой задачи нужно определить, кто выполняет ее и кто помнит, когда и что предстоит сделать.

Следующий шаг — передать каждому партнеру задачи целиком, от планирования до проверки результата. Раз в неделю пара может обсуждать предстоящие дела и сверять, кто отвечает за них не только действиями, но и мысленно. Если один помнит о 10 делах, а другой — о двух, нагрузка распределена неравномерно.

Психолог предложила учитывать и затраты сил: мытье посуды и организация детского дня рождения требуют разной энергии. Оценку нагрузки стоит пересматривать каждую неделю. При этом партнеру, передавшему задачу, важно не вмешиваться и принимать неидеальный результат.

Родина также предложила партнерам записать мысли о делах, которые они постоянно держат в голове, обменяться списками и решить, какие задачи готовы передать друг другу. По ее словам, справедливость зависит не от равного числа действий, а от распределения ответственности за процессы.

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