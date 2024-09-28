Отца семьи из Красноярского края могут привлечь за убийство по неосторожности

SHOT: дело могут возбудить в отношении отца погибших в Красноярском крае детей

Отца четверых детей, которые погибли от отравления дихлофосом в Красноярском крае, могут привлечь у уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности, сообщает SHOT .

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчине может грозит до 2 лет тюремного заключения.

В ходе повторного допроса 34-летний Дмитрий рассказал, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. При этом он единственный, кто выпил таблетку от живота, когда почувствовал ухудшение самочувствия.

Трагедия произошла вечером 20 сентября в поселке Красная Сопка. Многодетная семья ели пельмени и курицу из магазина. Затем они почувствовали себя плохо, с симптомами отравления их доставили в больницу. В результате скончались четверо детей.

Изначально следователи предполагали, что в трагедии виноваты отравленные пельмени и куриное мясо, однако потом выяснилось, что семья могла отравиться во время использования дихлофоса «Варан».

Спустя несколько дней после происшествия, неподалеку от дома был обнаружен мертвый котенок, принадлежавший семье. На его шерсти были обнаружены вещества, входящие в состав препарата «Варан».

В настоящее время правоохранительные органы изъяли все дихлофосы «Варан» в магазинах посёлка Красная Сопка Красноярского края.