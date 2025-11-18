Происки спецслужб Украины: в приграничье находят кошельки с опасным содержимым

сегодня в 18:09

Кошельки со взрывчаткой находят в Курской области

Россиян предупредили о кошельках со взрывчаткой, которые украинские спецслужбы размещают в приграничье. Так, подобные ловушки уже были найдены в Курской области, сообщает Mash .

Заминированные кошельки пришли на смену пачкам денег с СВУ. Подобные «приманки» обнаружили в курском приграничье.

Кошельки со взрывчаткой размещают в людных местах. В основном их разбрасывают с дронов ВСУ. Также «приманки» могут раскладывать местные злоумышленники по указанию украинских кураторов в надежде получить финансовую выгоду.

Ранее в подмосковном Красногорске школьник поднял с асфальта сверток с 10-рублевой купюрой, который оказался замаскированным взрывным устройством. Ребенку оторвало пальцы. Также подозрительные пачки денег находили в других местах.

Так, например, на днях на пачку пятитысячных купюр наткнулись жители Солнечногорска. К счастью, никакого взрывного устройства поблизости не было найдено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.