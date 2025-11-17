Ирина Волк опровергла информацию о СВУ в Солнечногорске

Информация о том, что в Солнечногорске было найдено взрывное устройство рядом с лежащей пачкой пятитысячных купюр, не соответствует действительности. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, 14 ноября жители Солнечногорска обратились в полицию и заявили о пачке денег, которая лежала на дороге возле одного из домов на улице Баранова. На место прибыли правоохранители.

Специалисты выяснили, что лежащие на дороге купюры — сувенирные. Взрывчатка и другие опасные предметы рядом с ними не были обнаружены.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в Солнечногорске нашли СВУ рядом с пачкой пятитысячных купюр. Она отметила, что взрывчатка была обезврежена.

