Прохожий спас ребенка, смытого потоком воды после мощного ливня в Дагестане

В Махачкале случайный прохожий предотвратил трагедию, вытащив малыша из бурного потока воды. Мужчина стал свидетелем, как стихийный поток воды смыл ребенка, когда тот вместе с бабушкой переходил дорогу. Момент происшествия попал на камеры наблюдения, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что на проспекте Акушинского бабушка с ребенком, переходя дорогу, оказались в стремительном дождевом потоке. Ребенка начало быстро сносить течением. Находившийся рядом мужчина, увидев это, немедленно бросился спасать мальчика.

На кадрах видно, что перед происшествием мужчина спокойно стоял на обочине и смотрел по сторонам. Когда потоки воды сбили ребенка с ног и потащили по течению, он тут же бросился в воду, подхватил несовершеннолетнего на руки и вытащил на сушу. Через минуту к нему подбежала бабушка, которая сопровождала пострадавшего.

В Дагестане продолжаются затяжные дожди, на территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сильные осадки привели к тому, что улицы оказались затоплены, а водяные потоки уносят встречающиеся препятствия. По данным главы региона Сергея Меликова, уже зафиксирован антирекорд — выпало более 50 мм осадков.

В Сулейман-Стальском районе из-за разлива реки был разрушен временный мост, соединявший Касумкент и Шихикент. Альтернативного пути не существует. На данный момент местные жители не могут выбраться в город.

