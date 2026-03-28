Опубликованы кадры стихийных рек, смывающих припаркованные авто в Махачкале

28 марта в Сети появились кадры сильных подтоплений частных домов и машин в Махачкале. На опубликованных кадрах видно, как стихийные реки с легкостью передвигают припаркованный автотранспорт, сообщает RT .

«Что за водоворот здесь», — сказал автор одного из роликов.

На кадрах видно, как потоки воды несутся по улицам Махачкалы, смывая все на своем пути. В некоторых районах подтопления достигли полуметра, в других автомобили скрыты под водой практически полностью.

По данным пресс-службы республиканского главка МЧС, вода затронула примерно 20 частных домов на улице Заречной.

Спасатели проводят обход пострадавших дворов, оказывая жителям необходимую помощь. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы силы территориальной подсистемы РСЧС в количестве 25 человек и восьми единиц спецтехники, из которых 12 человек и три единицы техники представляют МЧС России.

Согласно прогнозу метеорологов, до 29 марта на территории Дагестана ожидаются обильные дожди и порывы ветра скоростью до 23 метров в секунду.

