Антирекорд Дагестана: в регионе выпало более 50 мм осадков

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил, что регион переживает один из сильнейших ливней за последние годы. По его словам, в ряде районов республики количество выпавших осадков превысило отметку в 50 миллиметров, что является антирекордным показателем для региона.

«В результате обильных осадков некоторые объекты энергосистемы подтоплены. Они были вынужденно отключены, чтобы избежать более серьезных чрезвычайных ситуаций», — сообщил Меликов.

Власти Дагестана объявили чрезвычайную ситуацию в Махачкале после того, как проливные дожди вызвали масштабные последствия для всего региона. Столица республики пострадала сильнее всего: из затопленных жилых домов спасатели эвакуировали свыше 70 жителей.

По всей территории республики режим повышенной готовности введен до 30 марта. Сильные осадки спровоцировали не только подтопления, но и серьезные перебои в работе коммунальной инфраструктуры.

Согласно данным регионального управления МЧС, к полудню по московскому времени без электричества оставались более 320 тысяч жителей, также фиксировались проблемы с водоснабжением.

