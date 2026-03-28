Около 320 тыс дагестанцев лишились света из-за крупнейшего за 100 лет наводнения

Не менее 320 тыс. жителей Республики Дагестан лишились света из-за крупнейшего более, чем за 100 лет наводнения. Многие машины были уничтожены стихией, сообщает SHOT .

Дороги залило водой. Ее потоки смывают практически все на своем пути.

На опубликованной записи видно, что автомобили практически на четверть оказались в воде. Различные предметы плавают по улицам.

Утром 28 марта в дагестанской Махачкале произошли сильные подтопления, затронувшие частные дома и автомобили. В ряде районов высота воды дошла до полуметра. В иных машины и вовсе полностью затопило.

Глава Дагестана Сергей Меликов днем заявил, что из-за сильных дождей в регионе начались перебои с подачей электричества. Так, в Махачкале возникли проблемы не только со светом, но и водоснабжением.

