Около 320 тыс дагестанцев лишились света из-за крупнейшего за 100 лет наводнения
Не менее 320 тыс. жителей Республики Дагестан лишились света из-за крупнейшего более, чем за 100 лет наводнения. Многие машины были уничтожены стихией, сообщает SHOT.
Дороги залило водой. Ее потоки смывают практически все на своем пути.
На опубликованной записи видно, что автомобили практически на четверть оказались в воде. Различные предметы плавают по улицам.
Утром 28 марта в дагестанской Махачкале произошли сильные подтопления, затронувшие частные дома и автомобили. В ряде районов высота воды дошла до полуметра. В иных машины и вовсе полностью затопило.
Глава Дагестана Сергей Меликов днем заявил, что из-за сильных дождей в регионе начались перебои с подачей электричества. Так, в Махачкале возникли проблемы не только со светом, но и водоснабжением.
