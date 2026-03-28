Дагестан частично остался без света из-за мощного ливня и наводнения

В результате сильных дождей в Дагестане произошли перебои с подачей электроэнергии, об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Особенно сложная ситуация сложилась в Махачкале, где отмечаются затопления территорий, масштабные сбои в работе электросетей и водоснабжения, а также нарушения в движении транспорта, сообщает РЕН ТВ .

На момент публикации заметки известно, что электричество отключено в 16 районах. По информации республиканского МЧС, стихия привела к подтоплению примерно 20 домов частного сектора. В итоге 83 человека были эвакуированы, среди которых трое несовершеннолетних. Сотрудники ведомства также спасли четверых человек.

В Министерстве энергетики Дагестана пояснили, что для ликвидации аварий задействовано 75 бригад, в составе которых более двухсот работников и около 75 единиц специализированной техники.

Коммунальные службы занимаются расчисткой ливневой канализации и затопленных зон с ночи, однако продолжающиеся осадки и порывы ветра серьезно затрудняют проведение этих работ.

Ранее в Сети появились кадры со стихийными реками в Махачкале, которые образовались после ливня и смывали припаркованные авто на своем пути.

